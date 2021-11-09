РИАМО - 9 ноя. Бесплатный обучающий бизнес-акселератор Lady 007 для женщин-предпринимателей Подмосковья стартует 15 ноября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Программа Lady 007 поможет нашим женщинам-предпринимателям найти новые инструменты управления бизнесом, изучить правовые основы в условиях цифровой экономики, а также подскажет, как подготовиться к публичному выступлению», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что сейчас в Подмосковье ведут деятельность более 370 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, при этом более 270 тыс. предпринимателей работают в статусе самозанятого.

В число спикеров обучающей программы вошли бизнес-эксперты компаний HeadHunter, «Альфа Лица», How to brain. Coaching Consulting, Skillbox и других. Они расскажут слушателям о своем опыте в области digital-маркетинга и продаж, интернет-рекламы и маркетинга, а также бизнес-планирования и юриспруденции.

Зарегистрироваться на курс и узнать подробности программы можно на сайте бизнес-акселератора.

Организаторами бизнес-акселератора выступили Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», министерство инвестиций, промышленности и науки региона и АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области».