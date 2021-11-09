РИАМО - 9 ноя. Во дворе дома 80, к. 6, по Новомытищинскому проспекту, где 8 ноября прорвало магистральную трубу, завершены аварийные работы. Сотрудники АО «Водоканал-Мытищи» работали всю ночь, устранив неисправность на трубопроводе к 11:30 9 ноября, сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

На данный момент вода из подвалов откачана, подача электричества и водоснабжение восстановлены.

Как рассказал главный инженер АО «Водоканал-Мытищи» Антон Агеев, устранение последствий аварии было нелегким из-за большого подтопления – пришлось откачивать много воды.

8 ноября в 18:06 в диспетчерскую службу АО «Водоканал-Мытищи» поступило сообщение о прорыве. На место прибыла аварийная бригада, которая вскрыла трубу, чтобы определить причину неисправности. Чтобы сбросить давление, пришлось перекрыть магистраль, в результате без холодного водоснабжения остались 11 домов. Поскольку подтопило подвалы, чтобы откачать воду, один дом отключили от электроснабжения, которое было восстановлено к 4 часам утра.

Глава округа Мытищи Виктор Азаров лично проконтролировал устранение последствий неисправности на трубопроводе.

«Ситуацию держу на личном контроле. К утру авария должна быть устранена. На все время ремонтных работ для жителей организован подвоз питьевой воды», – сообщал глава округа, выехавший на место аварии.

Следующий этап – благоустройство, в рамках которого будет засыпан котлован и промыт от песка асфальт с помощью специальной техники. Работы планируют завершить в течение дня.