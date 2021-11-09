РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 ноя. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 29 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 562 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 818 случаев Covid-19.

В Подмосковье за все время пандемии подтверждено 545 194 случая инфицирования коронавирусом. Скончался 9 241 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 475 115 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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