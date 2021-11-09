РИАМО - 9 ноя. Уголовное дело возбудили после того, как на пересечении МКАД и Варшавского шоссе во время дорожного конфликта один из водителей несколько раз выстрелил в другого, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в районе Чертаново Южное. Известно, что конфликт случился между водителями Kia и Mercedes. Водитель немецкой иномарки несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Пострадавшего увезли в больницу. Стрелявшего жителя Подмосковья задержали на месте. Оружие отправили на экспертизу.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве.