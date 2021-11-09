РИАМО - 9 ноя. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не обсуждают введение QR-кодов в самолетах, поездах и других видах транспорта. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«В администрации не ведется никаких обсуждений», — сказал представитель Кремля.

Ранее он, говоря о прошедших нерабочих днях, отмечал, что пока говорит об эффекте от них рано. Подмечать какие-либо результаты можно будет через неделю.

Также Песков ранее заявлял, что власти не обсуждали вопрос уменьшения сроков действия QR-кодов для привившихся от коронавируса россиян.

На фоне ограничений предприимчивые жители страны стали предлагать на «Авито» новый вид услуг – QR-курьерство.

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