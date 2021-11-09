РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 ноя. В Домодедове с момента старта программы социальной газификации заключили уже 700 договоров, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Работы по прокладке газовой трубы до участка идут в деревнях Павловское, Голубино, Жеребятьево, в селах Константиново, Лобаново и в поселке Повадино.

Офис социальной газификации открыли в селе Ям в июле этого года. Также в декабре в Домодедове будут работать мобильные офисы соцгазификации.