РИАМО - 9 ноя. На прием к зампреду Мособлдумы Игорю Чистюхину обратилась молодая девушка без паспорта, которая воспитывалась в кочевой цыганской семье. Требуется установить ее личность, а также оформить паспорт, сообщает пресс-служба регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».

«Ситуация удивительная! Обратилась молодая девушка 20-25 лет, она сама лишь примерно знает свой возраст. Родилась в кочевой цыганской семье, жила в таборе, сейчас уже почти 2 года находится при храме в селе Малышево Раменского городского округа», – рассказал Чистюхин.

Он уточнил, что у девушки никогда не было документов. Кроме того, она не помнит место и дату своего рождения, а также никогда не посещала школу.

«Родителей нет, брат скончался, родственников и их местожительство не знает. Суть обращения – требуется помощь в установке личности и оформлении паспорта», – добавил зампред Мособлдумы.

Чистюхин подчеркнул, что уже связались с несколькими ведомствами. Этот вопрос будут решать совместно. Он добавил, что ситуация очень сложная.