РИАМО - 9 ноя. СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудника СОБР «Гранит» во время спецоперации по задержанию банды мошенников на Пулковском шоссе, передает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел утром во вторник. Спецназовцы производили задержание членов группы, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из подозреваемых попытался сбежать на автомобиле и сбил 48-летнего сотрудника спецназа. Боец погиб на месте.

Позже в городе объявили план «Перехват», мужчину удалось задержать на АЗС в районе Мурино.

Погибшим правоохранителем оказался старший оперуполномоченный спецотряда быстрого реагирования «Гранит», подполковник полиции Евгений Захаров. У него осталась супруга и трое детей.