РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 ноя. Занятия в рамках муниципального проекта по подготовке старшеклассников к получению высшего образования «Сетевой психолого-педагогический класс» объединят учеников 10 и 11 классов 3 школ Балашихи, уроки для будущих психологов планируют начать в школе №2 до конца ноября, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Проект, который реализуют при поддержке Государственного гуманитарно-технологического университета Орехово-Зуева и администрации Балашихи, направлен на подготовку будущих специалистов для работы в городских школах и детских садах. Он предполагает целевое поступление на психолого-педагогический факультет университета после окончания школы.

По словам заместителя начальника управления по образованию администрации Балашихи Людмилы Мартыновой, направление ученикам предоставит школа, где ребенок пройдет профориентационные занятия. На уроках будущие психологи пройдут практику и в дальнейшем получат шанс устроиться на работу.

Занятия будут проводиться для учеников 10 и 11 классов школ №№2, 27 и 29 на базе школы №2 по ул. Кудаковского, 1. Здесь подобные уроки по психологии проходят в специальном классе уже 2 года.

Уроки будут проводить во второй половине дня, чтобы не отвлекать школьников от основных занятий. В одну группу планируют набрать не больше 15 детей. Приступить к занятиям рассчитывают до конца ноября.