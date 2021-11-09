РИАМО - 9 ноя. В городском округе Красногорск неизвестный застрелил 61-летнего местного предпринимателя Гаика А., сообщает Федеральное агентство новостей.
По предварительным данным, убийство произошло 8 ноября на летней кухне в частном доме, который находится в деревне Гольево.
Следователи установили, что преступник пробрался в дом бизнесмена и ранил мужчину в грудь. Убийца стрелял из обреза ружья ИЖ-27. В момент нападения мужчина был не один, его родственники сразу же отвезли его в больницу. Спасти предпринимателя не удалось.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативных мер для поимки подозреваемых в убийстве. Уже удалось выяснить, что ружье, из которого убили мужчину, зарегистрировано на жителя Владимирской области. Следствие предполагает, что преступники скрылись на «Газели» желтого цвета. Машина может принадлежать подмосковной логистической компании.
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