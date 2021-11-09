РИАМО - 9 ноя. Согласно статистике, зимой по сравнению с летом в России двукратно возрастает количество пожаров в жилых зданиях, а показатель смертности людей увеличивается в 2,5 раза, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
По его словам, пожары, связанные с гибелью и травмированием людей, происходят чаще всего в ночные часы с 2 до 6 утра.
В ведомстве пришли к выводу, что основными причинами пожаров в жилье чаще всего становятся чрезмерное употребление спиртных напитков, а также оставленные без присмотра дети.
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