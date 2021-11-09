РИАМО - 9 ноя. Уголовное дело возбуждено после драки, произошедшей вечером 8 ноября в вагоне поезда на «фиолетовой» ветке столичной подземки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Известно, что 20:40 от машиниста поезда, следовавшего от станции «Беговая» до станции «Улица 1905 года», поступило сообщение дежурной по станции о конфликте в вагоне. Информацию передали правоохранителям. В метро удалось задержать участников конфликта.

По имеющейся информации, один из задержанных – 25-летний житель одной из стран ближнего зарубежья – был пьяным и начал спорить с другим пассажиром. Их конфликт завершился дракой.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Полиция сейчас занимается изучением всех обстоятельств конфликта.

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