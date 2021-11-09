РИАМО - 9 ноя. В Московской области разработана методика оценки уровня информационной безопасности, в регионе буден составлен рейтинг госучреждений по уровню зрелости информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Защита информационных ресурсов – одно из приоритетных направлений регионального проекта «Информационная безопасность». В Московской области в рамках этого модуля действуют четкие правила работы и инструменты контроля. Мы разработали и внедрили новую методику оценки уровня информационной безопасности», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

По его словам, сейчас каждый квартал, а в будущем один раз в месяц будет составляться рейтинг органов власти и местного самоуправления по уровню зрелости.

Этот уровень показывает эффективность госучреждения в работе по обеспечению информбезопасности.

Рейтинг будут составлять на основе 18 показателей по 8 направлениям, среди них: защита информсистем от компьютерных атак и вирусов, своевременное обновление баз данных компьютерных вирусов и анализ потенциальных угроз информации, контроль за обработкой персональных данных и так далее.

По результатам оценки все госучреждения Московской области будут включены в региональный рейтинг. Появление такого рейтинга нужно, чтобы поддерживать высокий уровень защищенности государственных, региональных и ведомственных информационных систем. На сегодняшний день в Подмосковье действуют 257 систем и объектов информатизации в органах власти, еще 338 – в муниципалитетах.

Региональный проект «Информационная безопасность» утвержден губернатором Московской области Андреем Воробьевым и реализуется в соответствии с майским указом президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития» в составе направления «Цифровая экономика» и в рамках федерального проекта «Информационная безопасность».