РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 44 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 20 853 случая заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2 818 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 545 194 случая Covid-19, скончался 9 241 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 475 115 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте.

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