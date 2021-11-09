РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В Подольске провели проверку по 12 обращениям от горожан по начислениям за жилищно-коммунальные услуги в октябре, сообщается на сайте администрации округа.

По всем поступающим обращениям граждан в администрацию округа через портал «Добродел», интернет-приемную или по личным заявлениям о проверке начислений за ЖКУ проводятся проверки и направляются оперативные ответы. Так, в октябре текущего года по данной тематике было отработано 12 обращений.

В эту категорию входят основные вопросы по начислениям за ЖКУ, а именно: плата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, содержание жилого помещения, тарифы и нормативы, действующие на территории Подольска.

Так, в перечень работ, входящих в состав платы за содержание жилого помещения по строке «Содержание жилого фонда» в едином платежном документе, включены следующие виды работ и услуг в зависимости от вида благоустройства жилого дома: услуги и работы по содержанию общего имущества, текущий ремонт подъездов, услуги рассчетно-кассового центра, организация регистрационного учета, организация и содержание системы контроля и обеспечения диспетчерской связи.

Начисление платы по услуге «Отопление» в отопительном периоде производится при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ) или индивидуальных приборов учета (ИПУ) по фактическому потреблению тепловой энергии, а при отсутствии приборов учета — по нормативу потребления тепловой энергии из расчета по 1/7 (7 месяцев). Порядок расчета платы за коммунальные услуги определяется правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ.

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