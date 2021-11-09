РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В деревню Северово Подольска 16 ноября приедет мобильный офис, в котором можно будет получить услуги по социальной газификации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мобильный офис «Социальная газификация» будет работать в деревне Северово на улице Ноябрьской, 1 (возле остановки общественного транспорта) с 10:00 до 16:00.

Мобильные офисы курсируют в Московской области с 15 сентября. В многофункциональных центрах на базе микроавтобусов можно получить консультации, а также оставить заявку на получение следующих услуг: заключение комплексного договора по соцгазификации, заключение договора на техобслуживание газового оборудования, регистрация объекта, присвоение адреса, перерасчет за ТКО, экстренная соцпомощь, вакцинация, осмотр врача и другие.

В настоящее время мобильные офисы социальной газификации приняли посетителей в 380 населенных пунктах Подмосковья. Услугами таких офисов воспользовались более 3,9 тыс. жителей.

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