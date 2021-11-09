РИАМО - 9 ноя. В Москве квартиры в аренду чаще всего ищут в Новомосковском административном округе и Некрасовке, реже всего – в поселениях Троицкого округа, сообщил РИАМО руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

«По итогам сентября чаще всего жилье в аренду ищут в Новомосковском административном округе и Некрасовке, следом идут Головинский район, Северное Измайлово и Люблино», — сказал Хахулин.

Он добавил, что наименее популярными среди арендаторов оказались поселения Роговское, Краснопахорское, Кленовское и Вороновское Троицкого административного округа, а также район Куркино Северо-Западного округа.

«При этом стоит отметить, что в настоящее время спрос по районам столицы распределяется достаточно равномерно», — уточнил Хахулин.

Ранее он сообщил, что спрос на аренду квартир в Московском регионе в сентябре увеличился по сравнению с январем, однако снизился относительно августа.

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