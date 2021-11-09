РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 ноя. Управляющая организация АО «Жилкомплекс» из подмосковного Королева исполнила предписание Госжилинспекции Московской области и привела в порядок внутридомовое газовое оборудование дома №14 на ул. Фрунзе, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения в содержании общедомового имущества инспекторы выявили при мониторинге состояния внутридомового газового оборудования.

Двухэтажный дом на Фрунзе, 14 в следующем году отметит 75-летний юбилей, а еще через 3 года его ждет капитальный ремонт. Тем не менее дом неплохо выглядит и даже не числится в списках ветхого жилья. Погрешности в обслуживании строения жилищные инспекторы установили во время текущей контрольно-надзорной деятельности, когда проверяли состояние ВДГО. Шелушение краски и следы коррозии на наружном газопроводе стали основанием для предписания АО «Жилкомплекс» устранить выявленные нарушения.

Повторная проверка подтвердила, что сотрудники УК справились с задачей в срок.

«Напомню, что комфорт и безопасность людей напрямую зависят от того, насколько добросовестно относятся к своей работе УК. Все, что связано с внутридомовым газовым оборудованием, требует регулярности: обследований и поддержания работоспособности. Кроме того, сотрудники УК обязаны не реже одного раза в 10 рабочих дней проверять подвалы, погреба, подполья и технические этажи на загазованность», - сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.