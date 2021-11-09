РИАМО - 9 ноя. Воду откачали из подвалов 11 жилых домов после прорыва магистральной трубы водопровода в районе Новомытищинского проспекта, сообщил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

«На текущий момент вода из подвалов откачена, электроснабжение было восстановлено к 4 утра. Сейчас идет тестовое подключение водоснабжения», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что все работы планируют завершить в течение дня. Глава муниципалитета держит ситуацию на личном контроле.

Прорыв водопровода произошел накануне вечером на Новомытищинском проспекте. Без холодного водоснабжения остались 11 жилых домов. На все время ремонтных работ жителей обеспечили питьевой водой: организован подвоз воды у дома 80 к. 1 по Новомытищинскому проспекту.

По факту произошедшего областная прокуратура проводит проверку. Будут установлены все обстоятельства и причины ЧП.