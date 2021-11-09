РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 ноя. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов проверил обустройство «народных троп» в поселке Аксеново Щелкова, они станут асфальтированными дорожками взамен протоптанных, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Программа будет реализована в 53 округах, и перемены почувствует 1 млн жителей Подмосковья. До конца года будут обустроены 1059 «народных троп». В Щелкове в рамках этой программы обустроено 20 пешеходных «народных троп». По информации главы городского округа Андрея Булгакова, до конца года еще на 23 объектах проведут работы. После обустройства жителям будет удобнее и безопаснее передвигаться к важным социальным объектам», — сказал Черкасов.

Цель программы — привести в порядок нахоженные, но не благоустроенные дорожки, которые жители используют, чтобы сократить путь до значимых объектов: школ, больниц, железнодорожных станций, для прогулок мам с колясками и людям с ограниченными возможностями по здоровью. Всего в этом году в Подмосковье обустройстроено 526 «народных троп».