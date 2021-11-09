РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» прошла презентация первого хронографа Подольска, который вышел тиражом 100 экземпляров. Началась работа над его второй редакцией, которую дополнят и издадут в 2 томах с иллюстрациями, сообщил автор и главный научный сотрудник музея по экспозиционно-выставочной деятельности Олег Симанин.

Презентация книги «Хронограф. История города Подольска и земли Подольской с 1781 года по 2018 год» прошла 8 ноября в доме Морозовых. В ней приняли участие депутат Мособлдумы Татьяна Никитас, депутаты горсовета Михаил Чириков, Ришат Сайфутдинов, представители администрации округа, городских музеев и библиотек, СМИ, члены семьи Симанина и другие приглашенные лица. Первое издание посвятили 240-летию Подольска и Подольского уезда, а также 85-летию МУК «Музей Подолье», которое будут отмечать в 2022 году.

Администрация округа не нашла средств на издание, хотя рукопись предложили ей 2 года назад. Ее отдали на экспертизу, но положительного или отрицательного ответа автор хронографа так и не дождался. Книгу напечатали благодаря финансовой поддержке директора МУП «Водоканал» Михаила Семина.

Представитель комитета по культуре и туризму Ольга Баканова отметила, что такой материал необходим историкам и библиографам, а также для работы в школах. Она выразила надежду, что каждая библиотека округа приобретет такую книгу.

«Мы попросим администрацию Подольска, чтобы книгу напечатали большим тиражом за счет бюджета округа. Такой труд необходимо донести до всех жителей. В книге собраны и систематизированы все разрозненные материалы о нашем городе», - сказала Баканова.

В книге сконцентрирован огромный объем материала по истории города и Подольского уезда. Собрана информация по социально-культурным и политическим событиям. Отражены сведения о проживавших и посещавших город известных людях, в том числе иностранцах. Собрано все значимое в культуре, спорте, экономике. Автор хронографа использовал исторические книги, публикации в газетах и журналах, архивы, мемуары известных людей и выбрал самое важное, связанное с историей Подольска.

«Еще не изданная книга участвовала в региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ «Родина у нас одна» и получила диплом I степени. Как победителя конкурса меня попросили опубликовать часть книги в электронной версии сборника «Моя Отчизна», которая вышла в отябре», - сказал Симанин.

Он отметил, что работа над хронографом продолжалась на протяжении 3 лет.