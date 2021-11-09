РИАМО - 9 ноя. В столице поступила в продажу лимитированная серия масок Big brother is opening doors for you, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Их можно купить в интернет-магазине Мосметро, сувенирных магазинах на «Маяковской» и «Трубной», а также на стойках «Живое общение».

В ведомстве напомнили, что в общественном транспорте нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее 6,5 тыс. заявок на тестирование виртуальной «Тройки» поступило чуть больше чем за сутки, на данный момент набор закрыт.