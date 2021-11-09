РИАМО - 9 ноя. Число предложений по аренде квартир в Москве и Подмосковье снижается. Так, за 2 года количество жилья, сдаваемого внаем в столице, уменьшилось на 5%, сообщил РИАМО руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

«Количество предложений квартир в аренду в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Москве и области заметно уменьшилось: на 43% и 45% соответственно», — сказал Хахулин.

Он уточнил, что за последние 2 года количество сдаваемого в аренду жилья в столице немного снизилось - на 5%.

При этом с началом делового сезона в сентябре большее количество людей стало ожидаемо проявлять активный интерес к аренде квартир в Москве. По данным «Авито Недвижимость», в сентябре 2021 года спрос на долгосрочную аренду квартир в столице и области увеличился на 28% и 14% соответственно по сравнению с аналогичными показателями прошлого сентября.

В сравнении с январскими показателями интерес к аренде квартир в столице увеличился в 1,8 раза, однако несколько снизился за сентябрь по отношению к августу. Аналогичная ситуация была зафиксирована на рынке аренды в Московской области - показатели увеличились в 1,6 раза по сравнению с январскими данными и уменьшились на 2% по сравнению с данными по итогам августа.

На рост показателей спроса на аренду квартир влияет снижение доступности приобретения собственного жилья из-за изменений условий льготного ипотечного кредитования и роста цен на рынке купли-продажи: на 39% за год на новостройки и на 31% - на вторичное жилье по сравнению с аналогичными показателями прошлого года (III квартал 2021 года к III кварталу 2020 года).

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