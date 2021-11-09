РИАМО - 9 ноя. С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию почти 1,6 млн кв. м недвижимости коммерческого назначения, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Комплексное развитие территорий – ключевой принцип градостроительной политики столицы. Это значит, что вместе со строительством нового жилья в городе активно развивается транспортная и социальная инфраструктура, а также появляются рабочие места в шаговой доступности. Так, с начала года в Москве введено почти 1,6 млн кв. м недвижимости коммерческого назначения, которая даст городу дополнительные места приложения труда», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за 10 месяцев текущего года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 20 административно-деловых зданий, их суммарная площадь составила более 650 тыс. кв. м.

«Также были введены 16 гостиниц и апарт-отелей, 15 объектов торговли, 7 складских и 8 промышленно-производственных объектов», - добавил Бочкарев.

Ранее глава московского комплекса градостроительной политики и строительства сообщал, что за 10 месяцев в столице более чем на треть перевыполнили план по вводу недвижимости. При этом показатели за указанный период превзошли итоговый результат всего прошлого года.

«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. м различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», - почеркнул Бочкарев.