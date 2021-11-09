РИАМО - 9 ноя. В фитнес-центре на северо-востоке Москвы умерла 84-летняя женщина, в связи с инцидентом проводится проверка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла 8 ноября в здании на ул. Широкая. Предварительно, когда женщина выходила из воды и стала подниматься по лестнице, она упала в воду.

Клиентку оперативно достал один из сотрудников фитнес-клуба. Прибывшие медики скорой констатировали смерть женщины.

Прокуратура устанавливает причины произошедшего, а также намерена дать оценку соблюдению требований безопасности оказываемых услуг.



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