РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 ноя. Жителям дома №53 в поселке санатория «Подмосковье» в Домодедове вернули более 150 тыс рублей, переплаченных за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Жители платили согласно договорам о техническом обслуживании и ремонте ВКГО, которые заключили со специализированной организацией ООО «ПромГазЭнергосервис», однако фактически услуги не получали. Инспекторы установили, что с 2019 года счета за техобслуживание ВКГО жителям выставляли, но работы не осуществлялись.

С предписанием провести перерасчет ООО «ПромГазЭнергосервис» не согласилось и обратилось в суд. В ходе череды разбирательств суд подтвердил законность выданного предписания. В настоящее время ООО «ПромГазЭнергосервис» отчиталось об его исполнении. Общая сумма перерасчета жителям квартир составила 153 163 рубля.

«Основанием для перерасчета может стать некачественно, не в полном объеме и несвоевременно оказанная услуга. Сверять начисления обязаны организации, которые эти услуги предоставляют, как только с этим вопросом к ним обратились жители. Если этого не происходит, можете обращаться в Госжилинспекцию. Мы готовы защитить права жителей Подмосковья», - отметила главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.​