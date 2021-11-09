РИАМО - 9 ноя. Порядка 37 тыс. пенсионеров-участников проекта «Активное долголетие» посетили экскурсии по достопримечательностям Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Всего участники посетили свыше 2,6 тыс. автобусных и пешеходных экскурсий. Экскурсионные поездки по городам области проводились еженедельно. Экскурсии проводятся по историческим, природным, архитектурным и религиозным достопримечательностям.

Наибольшей популярностью пользуются маршруты в Коломну, Истру, Сергиево-Посадский и Одинцовский округа, а также в Серпухов. При этом участники проекта активно ездят в Дмитровский, Рузский и Раменский округа, Клин и Мытищи.

На экскурсиях можно увидеть Свято-Троицкую Сергиеву лавру, храм святых Бориса и Глеба в Раменском округе, храм Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот», музей-заповедник «Дмитровский кремль», Новоиерусалимский мужской монастырь и другие объекты.

На сегодня участниками областного проекта «Активное долголетие» являются 69 тыс. пожилых жителей региона.

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