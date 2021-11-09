РИАМО - 9 ноя. За минувшие сутки были госпитализированы еще Х пациентов с подтвержденным коронавирусом, на ИВЛ в больницах столицы находятся 735 человек, сообщает московский оперштаб.

Также за последние 24 часа в Москве выявили 5287 пациентов, при этом болезнь смогли побороть еще 7 257 человек.

С начала пандемии в столице было выявлено 1 871 893 пациентов, при этом вылечились 1 648 363 человек.

На сегодняшний день в Москве продолжают действовать разного рода меры профилактики коронавируса. До улучшения ситуации с заболеваемостью будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать домашний режим.

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