РИАМО - 9 ноя. За минувшие сутки в столице скончались 95 человек с подтвержденным коронавирусом. Пандемия унесла жизни 32 207 москвичей, сообщает столичный оперштаб.

Также за это же время в городе выявили 5287 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число инфицированных выросло до 1 871 893.

Для того, чтобы не стать жертвой инфекции, нужно сделать прививку от коронавируса. Врачи напоминают, что вакцинация не дает 100%-ной защиты от коронавируса, но у вакцинированных болезнь протекает в легкой форме.

Также в общественных местах нужно соблюдать обязательные меры безопасности – держать социальную дистанцию в 1,5 метра и надевать маски.

Сделать прививки от коронавируса в Москве можно в городских поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

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