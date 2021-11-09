РИАМО - 9 ноя. В Подмосковье после коронавируса выздоровели еще 2892 человека, с начала пандемии вылечились от инфекции 475 115 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки в регионе выявили 2818 случаев Covid-19, скончались 62 человека с коронавирусом. С начала пандемии в Московской области выявили 545 194 случая инфицирования, умер 9241 человек с Covid-19.
В Московской области 82-85% доставленных в больницы пациентов с коронавирусом не были привиты от инфекции.
Ранее зампред правительства региона – министр здравоохранения области Светлана Стригункова заявила, что в Подмосковье количество выписываемых пациентов после коронавируса в сутки больше, чем число госпитализированных. Среднесуточная выявляемость случаев заболевания в регионе подросла на 10%, но коек для пациентов хватает.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что за время пандемии отмечается очень высокая нагрузка на систему здравоохранения.
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