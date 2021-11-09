РИАМО - 9 ноя. За прошедшие сутки в России выявили 39 160 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировали 8 873 655 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

В РФ начали действовать сертификаты о вакцинации от Covid-19 нового образца. Они формируются в электронном режиме автоматически.

Жителям страны напомнили, что вакцинация остается единственным надежным способом защиты от заражения коронавирусом.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная отметила, что наиболее частыми симптомами коронавируса сейчас являются насморк и боль в горле. При этом потеря обоняния и вкуса уже отмечаются гораздо реже.

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