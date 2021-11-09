РИАМО - 9 ноя. В Московской области за минувшие сутки выявили 2818 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе зафиксировали 545 194 случая Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе 82-85% доставленных в больницы пациентов с коронавирусом не были привиты от инфекции.

На этой неделе в области приостановили действие социальных транспортных карт для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Но картами смогут пользоваться те, кто переболел Covid-19 в течение последнего полугода, а также те, кто привился от коронавируса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за работу в пандемию.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>