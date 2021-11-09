РИАМО - 9 ноя. 1211 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в РФ за сутки, всего за время пандемии умерли 245 215 человек, сообщает оперштаб.

За сутки в России полностью выздоровели 32 036 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 7 619 596 пациентов.

Ранее директор центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что уровень в 300 единиц антител поможет человеку избежать заражения Covid-19, при этом ученые считают идеальным показатель в 500.

Коллективный иммунитет от коронавируса в стране составляет 48%.

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