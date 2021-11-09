РИАМО - 9 ноя. За минувшие сутки в столице выявили 5287 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число инфицированных выросло до 1 871 893, сообщает оперштаб Москвы.

Накануне мегаполис вышел из периода нерабочих дней. В городе открылись торговые центры, заведения общепита.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период эпидканикул в разы выросло число желающих поставить прививки от коронавируса.

Врачи настоятельно советуют делать прививки от Covid-19. Это поможет сохранить здоровья и жизнь.

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