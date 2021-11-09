РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. С 1 по 7 ноября управляющие компании заделали почти 30 ям на дорогах, расположенных во дворах городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю на дорогах во дворах округа заделали 29 ям общей площадью более 170 кв. м. Больше всего отремонтировала управляющая компания АО «ЛГЖТ» – 112 кв. м», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что сотрудники ООО «Пик-Комфорт» заделали ямы на дорогах общей площадью 56 кв. м, ООО «ФИРМА Ф.Ф. - УК» – 5 кв. м, ООО «Содействие» – 5 кв. м.