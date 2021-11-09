РИАМО - 9 ноя. В рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» завершились работы по монтажу всех трех пролетов пешеходного моста, связывающего Рубцовскую и Семеновскую набережные реки Яузы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Общая готовность моста составляет порядка 70%. К настоящему моменту завершаются монолитные работы и вынос инженерных сетей», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в строительстве объекта применяются легкие современные материалы. Фасад моста остеклят, а в его оформление добавят алюминиевые ламели.

«Мост соединит жилые кварталы по обе стороны Яузы на Семеновской и Рубцовской набережных и повысит их транспортную доступность, обеспечив новый пешеходный маршрут к различным видам транспорта для жителей и гостей района», – добавил Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (холдинг участвует в строительстве ключевых дорожных объектов Москвы, в том числе транспортно-пересадочных узлов – ред.) Юрия Кравцова, общая протяженность дугообразного моста составляет 111 метров, а длина пролетного строения — 88 метров.

«Мост с обеих сторон будет оборудован лифтами для маломобильных групп граждан», – отметил Кравцов.

ТПУ «Электрозаводская» объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги.

Помимо возведения моста проект также предусматривает создание парковок, реконструкцию близлежащих улиц и комплексное благоустройство прилегающей территории, а также создание подземной пересадки между двумя действующими станциями метро.