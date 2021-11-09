РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. С 1 по 7 ноября управляющие компании собрали и вывезли более 400 кубометров мусора с дворовых территорий городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 1 по 7 ноября управляющими и подрядными организациями округа ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего были привлечены 103 единицы спецтехники и 1148 сотрудников», - отметил Ружицкий.

По его словам, всего было собрано и вывезено 417 кубометров мусора.

Он добавил, что на территории округа расположены 679 дворовых территорий, 527 детских игровых и 437 спортивных площадок.