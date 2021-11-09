РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. С 1 по 7 ноября управляющие компании во дворах городского округа Люберцы опилили и вырубили 35 аварийных деревьев, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Управляющими компаниями регулярно проводятся работы по санитарной опиловке и вырубке аварийных деревьев. На минувшей неделе провели санитарную опиловку 24 и вырубку 11 деревьев», – отметил Ружицкий.

Он уточнил, что во дворах города Люберцы вырубили 4 дерева, провели опиловку 9. В Октябрьском вырубили 1, опилили 4 дерева.

Кроме того, в Томилине вырубили 2 и опилили 6 деревьев. В Малаховке вырубили 3, опилили 2, в Краскове вырубили 1 и опилили 3 дерева.