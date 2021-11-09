РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 ноя. В Балашихе продолжают работать мобильные пункты, в которых можно сделать прививку от гриппа без предварительной записи вне зависимости от регистрации, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Мобильные пункты вакцинации находятся в местах с максимальной проходимостью. Среди них — железнодорожные станции округа. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% населения, а также не менее 75% в группах риска.

По 10 ноября мобильный пункт работает с 14:00 до 20:00 на станции Никольское; с 11 по 13 ноября — на станции Салтыковская с 14:00 до 20:00, по субботам — с 9:00 до 14:00.

Жители также могут вакцинироваться в поликлиниках по месту жительства.

Вакцинация в этом эпидсезоне — наиболее действенный и безопасный способ защититься от болезни.