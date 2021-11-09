РИАМО - 9 ноя. За первые 9 месяцев текущего года в Подмосковье выполнено почти 3,8 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения. На свет благодаря этой методике появились 1134 ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе большое внимание уделяется улучшению демографической обстановки. Благодаря процедуре ЭКО женщины, которые не могут забеременеть естественным образом, познают счастье материнства.

«Всего в этом году в регионе планируется провести порядка 6 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения», - отметила зампредседателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Эта услуга предоставляется бесплатно, но нужно оформить квоту. Длительность ожидания – не больше 3 недель.

Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте регионального Минздрава в разделе «Информация».