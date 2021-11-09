РИАМО - 9 ноя. Онлайн-кинотеатрам в России могут запретить показ контента, в котором демонстрируются сексуальные девиации и нетрадиционные сексуальные отношения, пишет газета «Ведомости».

Соответствующую инициативу Роскомнадзора обсуждали на заседании общественного совета при ведомстве. Предлагается дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся в него изменения в статьи 10.5 и 10.6, которые регламентируют обязанности владельцев соцсетей и онлайн-видеосервисов.

Запрет планируется применить к материалам, которые пропагандируют ЛГБТ, а также различные сексуальные девиации (эксгибиционизм, садизм и мазохизм). В настоящее время показ такого контента, исключая педофилию, разрешен, но с маркировкой 18+.

Если поправки в закон будут приняты, то соответствующий контент будут включать в реестр запрещенной информации. Провайдеры и операторы будут обязаны блокировать страницы с материалами из реестра.

Кроме того, изменения предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавив в него запрет на демонстрацию или описание подобных отношений. При этом под действие новых правил могут подпадать такие ленты, как «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды» и «Happy End».

Ранее в России уже цензурировали фильмы, в которых показывались нетрадиционные отношения, к примеру, «Рокетмен». Из отечественной версии фильма убрали сцену гомосексуального секса между музыкантом Элтоном Джоном и одним из персонажей. Кроме этого, из картины вырезали многочисленные сцены употребления наркотиков и алкоголя.