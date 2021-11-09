РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 ноя. Госавтоинспекция Щелкова призывает водителей и пешеходов к особой осторожности на дорогах во вторник, в это время в регионе ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

До утра вторника в регионе действовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий из-за осадков и гололедицы. В течение дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха и усиление гололедицы.

В связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах может быть затруднена. Водителям не рекомендуется выезжать на дорогу на летней резине. При этом необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами.

Пешеходам также необходимо соблюдать осторожность при переходе проезжей части и движении по тротуару. В темное время суток рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.