РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович 15 ноября проведет прием жителей подмосковного Подольска, об это он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Очередной личный прием пройдет 15 ноября по адресу: мкрн Климовск, ул. Ленина, 20 (ДК «Машиностроитель»).

Записаться можно по телефонам: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94. В связи с эпидемиологической обстановкой в округе прием будет проводиться на основании наличия QR-кода.