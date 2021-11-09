РИАМО - 9 ноя. Проходка тоннелей между станциями Мосметро Троицкой линии «Мамыри» и «Бачуринская» завершена на две трети, работы продолжаются, сообщает пресс-служба служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Мы продолжаем строительство участков Троицкой линии метро. На территории новой Москвы сейчас ведется проходка тоннелей на перегоне между будущими станциями «Мамыри» и «Бачуринская». Работы выполнены на две трети», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал о том, что на данный момент на перегоне работают 2 тоннелепроходческих комплекса, диаметр которых составляет 6 м. Они и создают тоннели.

«Щит «Дарья» преодолел свыше 1,6 км, что составляет 64% длины левого перегонного тоннеля. А правый тоннель пройден на 72% - щит «Евгения» прошел более 1,8 км», – добавил Бочкарев.

По словам главы АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций метро) Юрия Кравцова, длина перегона составляет чуть более 2,5 км. Тоннели проходят по территории НАО, от деревни Мамыри до поселения Газопровод, вдоль Калужского шоссе.

Работы проводятся на глубине от 7 до 18 метров, преимущественно в легких глинах и тяжелых суглинках», - уточнил Юрий Кравцов.

Троицкая линия метро протяженностью около 40 км свяжет Троицк со станциями Московского центрального кольца. Предполагается, что ее ежедневный пассажиропоток составит порядка 100 тыс. человек в день.

Рядом с новыми станциями проживают около 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся в непосредственной близости от строящейся ветки.

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