РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД полицейские Люберец посетили вдову сержанта Алексея Макридова и вручили ей подарки, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Приказом МВД России от 17 марта 2017 года 8 ноября установлен День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ.

Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» посетили Ольгу Ивановну, вдову погибшего милиционера-водителя ОКС ИВС УВД по Люберецкому муниципальному району, сержанта милиции Алексея Алексеевича Макридова. Правоохранители пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили подарки.