РИАМО - 9 ноя. За 9 месяцев этого года на территории столицы ввели в эксплуатацию 68 новых социальных объектов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Развитие социальной инфраструктуры столицы всегда было одной из наших основных задач, всего с начала года силами города и инвесторов в Москве построено и введено в эксплуатацию 68 новых социальных объектов», - уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в мегаполисе появились объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры.

«Так, за прошедшие 9 месяцев в городе ввели 21 школу и 21 детский сад, 1 объект дополнительного образования, 8 объектов здравоохранения, 15 объектов спорта и 2 – культуры», - перечислил заммэра.

Ранее Бочкарев сообщал, что по итогам 10 месяцев текущего года в мегаполисе более чем на треть был перевыполнен годовой план по вводу недвижимости.

«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. метров различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», - сказал он.