РИАМО - 9 ноя. Прокуратура организует проверку инцидента с прорывом трубы в Мытищах, в результате которого в 11 многоквартирных домах округа отключили холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прорыв водопровода произошел накануне вечером на Новомытищинском проспекте. Для устранения аварии водоснабжение в некоторых домах пришлось отключить, в результате этого более 1 тыс. местных жителей остались без холодной воды.

Для того, чтобы начать работы по устранению прорыва трубы, была проведена эвакуация автомобилей, загораживающих место работ, и демонтаж уличного фонаря. Аварийный фрагмент трубы был вырезан и заменен на новый, сейчас рабочие заканчивают ремонт на объекте.

Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре. В ходе мероприятий правоохранители дадут оценку соблюдению законодательства ответственными должностными лицами, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее глава Мытищ Виктор Азаров сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.