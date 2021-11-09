РИАМО - 9 ноя. Прокуратура организует проверку инцидента с прорывом трубы в Мытищах, в результате которого в 11 многоквартирных домах округа отключили холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Прорыв водопровода произошел накануне вечером на Новомытищинском проспекте. Для устранения аварии водоснабжение в некоторых домах пришлось отключить, в результате этого более 1 тыс. местных жителей остались без холодной воды.
Для того, чтобы начать работы по устранению прорыва трубы, была проведена эвакуация автомобилей, загораживающих место работ, и демонтаж уличного фонаря. Аварийный фрагмент трубы был вырезан и заменен на новый, сейчас рабочие заканчивают ремонт на объекте.
Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре. В ходе мероприятий правоохранители дадут оценку соблюдению законодательства ответственными должностными лицами, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее глава Мытищ Виктор Азаров сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.
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