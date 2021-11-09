На станции «Улица 1905 года» на «фиолетовой» ветке метро произошла драка в поезде. В конфликт вмешалась полицейские, которые разняли их.
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На станции «Улица 1905 года» на «фиолетовой» ветке метро произошла драка в поезде. В конфликт вмешалась полицейские, которые разняли их.
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