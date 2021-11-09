РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Директор управляющей компании МУП «СЕЗ» поможет с установкой пандуса в одном из домов микрорайона Климовск Подольска, сообщил депутат округа Олег Паскарь.

Ранее к Паскарю обратился житель дома №33 на улице Школьной. Его супруга является инвалидом-колясочником. Более 20 лет назад он самостоятельно сделал в подъезде пандус, чтобы можно было подниматься и спускаться, но от времени он пришел в негодность.

«Направил письмо в УК МУП «СЕЗ» с просьбой установить новый, но получил ответ от технической службы, что это невозможно. После этого совместно с директором управляющей компании Александром Громовым выехал на место для встречи с заявителем, где провел личный осмотр с целью найти решение. Громов пообещал, что сделает все возможное для положительного решения данного вопроса», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».