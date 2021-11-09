РИАМО - 9 ноя. На станции «Улица 1905 года» на «фиолетовой» ветке метро произошла драка в поезде, сообщает РЕН-ТВ.

По данным издания, в драке участвовал темнокожий человек. В конфликт вмешалась полицейские, которые разняли их.

Кадры драки опубликованы в Сети. На них видно, как в драке участвуют несколько мужчин.

Ранее резонансный случай произошел в районе Новые Ватутынки ТиНАО. Там четверо мужчин напали на мужчину с маленьким ребенком. Они задержаны.

Видео потасовки с участием темнокожего пассажира в московском метро>>